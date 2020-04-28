ДБР завершило слідство у справі Пашинського

Держбюро розслідувань завершило розслідування відносно народного депутата V-VIII скликань, який стріляв у громадянина.

Про це інформує пресслужба ДБР.

"Слідчі Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування за фактом заподіяння народним депутатом Верховної Ради України V-VIII скликань тяжкого тілесного ушкодження громадянину (ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України)", - йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування встановило, що 31 грудня 2016 року під час конфлікту між громадянином та на той момент нардепом останній із власної вогнепальної зброї - пістолета марки Glock 19 - здійснив постріл у ногу потерпілого.

Уточнюється, що внаслідок протиправних дій екснардепа громадянин отримав вогнепальний осколковий перелом стегнової кістки лівої ноги, що в результаті призвело до настання інвалідності та, згідно з висновком судово-медичної експертизи, є тяжким тілесним ушкодженням.

"Стороні захисту повідомлено про завершення досудового розслідування та надано доступ до його матеріалів. Після виконання вимог, передбачених статтею 290 КПК України, обвинувальний акт буде скеровано до суду", - поінформували у ДБР.

У разі доведення вини, підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років, уточнюють у відомстві.

Як повідомляв Укрінформ, досудовим розслідуванням встановлено, що 31 грудня 2016 року на території Київської області стався словесний конфлікт між Пашинським і громадянином В'чеславом Хімікусом. Під час нього Пашинський дістав власну зареєстровану вогнепальну зброю (пістолет марки Glock-19) та вистрелив чоловіку в ліву ногу.

Хімікус зазнав тілесних ушкоджень у вигляді вогнепального осколкового перелому стегнової кістки лівої ноги.

Слідчі ДБР 4 жовтня 2019 року оголосили підозру Пашинському через стрілянину, вчинену 31 грудня 2016 року.

7 жовтня Печерський райсуд заарештував Пашинського на строк до 4 грудня.

18 жовтня Київський апеляційний суд залишив у силі рішення Печерського райсуду Києва про арешт Пашинського.

Згодом Печерський райсуд продовжив запобіжний захід Пашинському у вигляді тримання під вартою до 29 січня.

18 грудня Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід колишньому народному депутату Сергію Пашинському з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт.