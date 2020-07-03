Обшуки у ракетних бригадах: відкрили справу через можливу диверсію, слідчих відсторонили

Керівництво територіального управління Державного бюро розслідувань у Хмельницькому та слідчі, причетні до вилучення обладнання ППО, відсторонені від посад, розпочато кримінальне провадження за фактом можливої диверсії.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

“Керівництво територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, керівник слідчого підрозділу теруправління ДБР та слідчі, які причетні до вилучення військової техніки, в межах розпочатого службового розслідування відсторонені від займаних посад”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань окрім кримінального провадження за фактом перевищення влади або службових повноважень працівниками ДБР та СБУ під час вилучення військового майна (ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України) розпочато кримінальне провадження за фактом можливої диверсії (ст. 113 Кримінального кодексу України).

Як повідомляв Укрінформ, слідчі ДБР 1 липня прийшли з обшуками у три зенітні ракетні бригади Повітряних сил та вилучили обладнання, яке забезпечує систему протиповітряної оборони країни. У ході слідчих дій було вилучено 7 приладів НВЧ (клістрони). Їх уже повернуто до військових частин.

3 червня міністр оборони Андрій Таран в парламенті заявив, що неузгодженість дій правоохоронців ДБР та працівників військової контррозвідки призвели до підриву бойової готовності частин ППО, і оцінку їм мають дати правоохоронні органи.