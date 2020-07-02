Справа про держзраду: журналіста Муравицького відпустили під особисте зобов’язання

Корольовський районний суд Житомира змінив запобіжний захід підозрюваному у державній зраді журналісту Василю Муравицькому із домашнього арешту на особисте зобов’язання.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили у пресслужбі Корольовського райсуду.

"Змінено ухвалу від 1 лютого 2020 року ухвалою, якою Муравицькому Василю Олександровичу змінено запобіжний захід із домашнього арешту на особисте зобов’язання", - поінформували в пресслужбі.

Суд прийняв ухвалу на своєму засіданні 1 липня, а її дія триватиме до 29 серпня.

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Як повідомляв Укрінформ, журналіста Василя Муравицького, якого підозрюють у державній зраді, заарештували у серпні 2017 року. Він із 2014 року активно публікував антиукраїнські матеріали та коментував події в Україні для проросійських ЗМІ. За чинним законодавством Муравицькому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Спочатку підозрюваний перебував під вартою. 27 червня 2018 року суд замінив йому запобіжний захід на домашній арешт, а 29 листопада 2019 року – на нічний домашній арешт.