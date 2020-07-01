Телемарафон «Свободу в’язням Кремля» проведуть 7 вересня

Масштабний телемарафон, що має здійняти інформаційну хвилю в світі щодо звільнення політичних бранців Кремля, проведуть 7 вересня українські правозахисники та представники церкви.

Про це оголосили організатори під час пресконференції в Укрінформі.

«Православна церква України в особі Православної місії допомоги жертвам порушення прав людини та особам, позбавленим волі, та Управління соціального служіння ПЦУ запланували 7 вересня 2020 року проведення телемарафону «Свободу в’язням Кремля», присвяченого людям, що потерпають від агресії РФ», - зазначив радник голови Православної місії Ігор Гриб.

Як повідомив заступник голови Синодального управління соціального служіння ПЦУ протоієрей Сергій Дмитрієв, напередодні організатори акції спілкувалися з предстоятелем ПЦУ митрополитом Епіфанієм і отримали його дозвіл і підтримку.

«Ми знаємо, що багато незаконно утримуваних українців зараз перебувають на окупованих територіях – в ОРДЛО та анексованому Криму, - і не можемо стояти осторонь. До нас як до останньої інстанції часто звертаються родичі політв’язнів... Цей телемарафон – одна з адвокаційних кампаній, які ініціюються релігійними організаціями. Ми звертаємось не тільки від ПЦУ, а й від інших релігійних організацій із закликом приєднатися, щоб привернути увагу до тих людей, які незаконно утримуються в місцях позбавлення волі, щоб ми почули, хто ці люди, незалежно від їх національності чи віросповідання», - сказав Дмитрієв.

Правозахисниця ГО «Центр Громадянських Свобод» Олександра Матвійчук зазначила, що марафон приурочений до річниці визволення 11 політичних в’язнів Кремля та 24 військовополонених моряків.

«За даними «Центру громадянських свобод», щонайменше 94 людини перебуває в ув’язненнні за політичними мотивами в РФ, в окупованому Криму. Щодо території окупованого Донбасу все набагато складніше. СБУ говорить про щонайменше 234 людини. Але, за нашими даними, таких людей в рази більше. І треба розуміти, що йдеться про конкретні людські долі», - наголосила вона.

За словами Матвійчук, їхня організація вже сьомий рік опікується питанням визволення політичних в’язнів, військовополонених та цивільних заручників.

«Ми бачимо цю тему в динаміці - через міжнародні документи, ставлення до цієї проблеми уряду України, інших країн, в динаміці цифр. І, на жаль, на сьомий рік ми бачимо спадання інтересу до цієї теми на міжнародній арені, і нам разом з партнерами постійно треба докладати зусиль для того, щоб утримувати цю тему в порядку денному й української спільноти», - підкреслила правозахисниця.

Вона додала, що ситуація загострюється через пандемію коронавірусу, яка особливо б’є по категоріях людей, що перебувають за гратами.

«Ці люди абсолютно беззахисні перед пандемією COVID-19, вони не можуть себе захистити, оскільки сама конструкція місць несвободи не передбачає жодної можливості дотримання фізичної дистанції, такої елементарної речі, як миття рук, а що вже говорити про якесь обладнання, медичних працівників, препарати. Тему, над якою ми працювати 7 років, COVID настільки загострив... Він ставить питання, чи ці люди доживуть до моменту звільнення, якщо спалахне епідемія в цих закритих від громадськості закладах», - наголосила Матвійчук.

Вона нагадала, що їхня організація в березні запустила петицію Prizoners Voise з низкою вимог, зокрема щодо допуску до ув'язнених представників Міжнародного комітету Червоного Хреста, надання їм необхідної медичної допомоги тощо.

Як зазначалося, у телемарафоні плануються виступи відомих осіб: музикантів, громадських діячів, родичів політичних в’язнів і полонених, колишніх ув’язнених, правозахисників, представників органів державної влади, дипломатів, науковців.

Організатори звертаються до всіх небайдужих українців, правозахисних організацій, громадських ініціатив та об’єднань підтримати акцію. Пропозиції щодо проведення телемарафону можна надавати до офісу Синодального управління соціального служіння, що в Золотоверхому Михайлівському монастирі, або за тел. 0675062745. Вони повідомили, що інформація про подію буде розміщуватися на Facebook-сторінці Синодального управління.

Фото: Олена Худякова