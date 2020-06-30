Українцям перерахували пенсії у зв'язку зі збільшенням прожиткового мінімуму

У зв’язку зі збільшенням прожиткового мінімуму з 1 липня 2020 року Пенсійний фонд України провів перерахунок пенсійних виплат.

Про це інформує пресслужба Пенсійного фонду України.

"Пенсійний фонд України провів перерахунок пенсійних виплат з 1 липня 2020 року у зв’язку зі збільшенням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, з 1638 грн до 1712 грн", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що для непрацюючих пенсіонерів зросте розмір мінімальної пенсії за віком, доплати за понаднормовий стаж.

Зокрема, мінімальний розмір пенсії за віком з 1 липня становитиме 1 712,00 грн, а максимальний розмір пенсійної виплати – 17 120,00 грн.

Також, незалежно від того, працює особа, чи ні, збільшаться розміри встановлених до пенсій надбавок, підвищень, пенсій за особливі заслуги перед Україною, інших доплат, які базуються на величині прожиткового мінімуму.

Детальніше з розмірами підвищень можна ознайомитися на сайті відомства.

При цьому в ПФУ наголошують, що розмір підвищення пенсії за результатами перерахунку залежить від того, які складові входять до пенсійної виплати, що обчислюється від прожиткового мінімуму.

Також у відомстві зауважують, що перерахунок проведено в автоматичному режимі, а виплата перерахованих пенсій буде проводитись з 4 липня.