У Штатах поліціянти наїхали автомобілем на натовп протестувальників

Поліціянти в американському Детройті службовим позашляховиком наїхали на натовп протестувальників.

Інцидент трапився в американському місті Детройт увечері неділі, 28 червня, передає clickondetroit.com.

Як свідчить запис, позашляховик поліції рухався крізь натовп протестувальників, причому ривками – у такий спосіб водій намагався скинути людей, які лягали на капот автомобіля.

Протестувальники кажуть, що у результаті інциденту за допомогою до лікарів звернулися восьмеро травмованих людей. Влада заперечує: щонайбільше двоє.

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Люди обурені такими діями копів, вважають: це зайвий раз доводить, що протести відбуваються недарма. А поліція відчуває себе безкарною і впевнена, що "значок дає їм право чинити шкоду за будь-яких обставин".

Мер Детройта, утім, став на бік поліціянтів: мовляв, а що вони ще мали робити за таких обставин? На них же напали.

Detroit police released this video from inside the squad car that drove through a group of protesters Sunday night. pic.twitter.com/0pzJbEH4Bj — Motor City Muckraker (@MCmuckraker) June 29, 2020

Як повідомлялося, на початку червня США охопили масові протести після смерті 46-річного афроамериканця Джорджа Флойда в штаті Міннесота після жорсткого затримання поліцією. Протести супроводжувалися масовими погромами, розкраданням магазинів, а також паплюженням пам'ятників історичним особам США.