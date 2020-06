У Штатах поліціянти наїхали автомобілем на натовп протестувальників

Інцидент трапився в американському місті Детройт увечері неділі, 28 червня, передає clickondetroit.com.

Як свідчить запис, позашляховик поліції рухався крізь натовп протестувальників, причому ривками – у такий спосіб водій намагався скинути людей, які лягали на капот автомобіля.

Протестувальники кажуть, що у результаті інциденту за допомогою до лікарів звернулися восьмеро травмованих людей. Влада заперечує: щонайбільше двоє.

Люди обурені такими діями копів, вважають: це зайвий раз доводить, що протести відбуваються недарма. А поліція відчуває себе безкарною і впевнена, що "значок дає їм право чинити шкоду за будь-яких обставин".

Мер Детройта, утім, став на бік поліціянтів: мовляв, а що вони ще мали робити за таких обставин? На них же напали.

Detroit police released this video from inside the squad car that drove through a group of protesters Sunday night. pic.twitter.com/0pzJbEH4Bj