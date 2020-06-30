У Штатах вперше за 17 років можуть відновити страту на федеральному рівні

Верховний суд США в понеділок прийняв рішення, яке створює можливості для відновлення смертельної кари в країні на федеральному рівні.

Про це повідомляє USA Today.

"Верховний суд у понеділок створив можливості для того, щоби адміністрація Трампа вперше за 17 років відновила страти на федеральному рівні", - зазначає видання.

Судді відмовили позивам чотирьох засуджених убивць, які виступали проти застосування пентобарбіталу під час страти, мотивуючи це тим, що він дозволений не в усіх штатах.

Минулого року генеральний прокурор США Вільям Барр оголосив, що уряд проведе перші смертельні екзекуції з 2003 року. Після цього четверо засуджених подали позов.

Чотирнадцять штатів на чолі з Арізоною стали на бік Мінюсту, наголосивши, що пентобарбітал "є швидким чинним барбітуратом, який може гарантовано викликати й підтримувати стан коми, що робить людину нечутливою до болю".

Читайте також: Під ОП вимагають легалізувати медичний канабіс

Усього, з 1970 року в Сполучених Штатах страчено понад 1,5 тисяч в'язнів, причому майже 40% у штаті Техас.