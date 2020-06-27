На порталі "Дія" стане можливою реєстрація юридичних осіб – Мінцифри

Міністерство цифрової інформації розпочало тестування нової функції, реєстрації в порталі "Дія" юридичних осіб.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр України – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Facebook

"Починаємо бета-тестування реєстрації ТОВ на порталі "Дія". Після тестування анонсуємо офіційний запуск" - написав Федоров.

Урядовець нагадав, що раніше сервіс з реєстрації ТОВ надавався на порталі Мін‘юсту — онлайн-будинку юстиції. Проте після офіційного релізу нової послуги, реєстрація ТОВ буде доступною лише на diia.gov.ua.

Нова послуга передбачає: реєстрацію ТОВ на підставі модельного статуту (подання заяви займає 20 хвилин); перехід ТОВ на певну діяльність на підставі модельного статуту (подання заяви – 10 хвилин); реєстрацію послуг (1 робочий день).

Також, при реєстрації можна вибрати спрощену систему оподаткування та подати заявку на реєстрацію платника ПДВ.

"Раніше ці взаємовиключні заяви формувалися одночасно, що було перешкодою для ТОВ здійснювати свою діяльність", - зазначив Федоров..

В режимі онлайн також додано функціонал, недоступний в офлайн.

"Змінити положення або вибрати деякі пункти статуту можна тільки онлайн", - пояснив міністр.

Крім того, за допомогою "Дії" чинні ТОВ можуть перейти з власної редакції установчих документів на новий модельний статут.

Як повідомлялося, нещодавно Мінцифри запустило на порталі "Дія" реєстрацію фізичних осіб – підприємців. Завдяки послузі вже 20 000 українців стали підприємцями . Швидкість відкриття ФОП — 7-10 хвилин.