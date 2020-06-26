Термін дії останньої стратегії лісового господарства завершився у 2015 році - Держлісагенство

Термін дії останньої стратегії лісового господарства в Україні завершився у 2015 році.

Про це, в ефірі програми "Свобода слова" Савіка Шустера, коментуючи наслідки нинішньої стихії в західних регіонах України, заявив голова Державного агентства лісових ресурсів України Андрій Заблоцький.

"На жаль, останній документ, який регламентував стратегію лісового господарства, термін його дії закінчився в 2015-му році. Протягом останніх п'яти років лісове господарство взагалі не розвивалося. Не був прийнятий жоден документ, який би визначив, куди, власне, має рухатися галузь, яка буде політика відновлення лісів, яка буде політика щодо рубок, якою буде політика щодо карпатського регіону", - зазначив він.

За словами Заблоцького, найближчим часом з цих питань планується ініціювати широкий національний діалог.

"Саме ці питання повинні бути включені у цю стратегію (розвитку лісового господарства, - ред.). Ми плануємо найближчим часом ініціювати широко національне діалог, залучити до нього експертів, керівників державних органів, народних депутатів, всіх, хто має відношення до лісової політики".

Заблоцький зазначив, що стратегія розвитку галузі має передбачати період щонайменше до 2030 року.

"Як тільки я вступив на посаду, ми порушили питання розробки лісової стратегії, для того, щоб визначитися куди буде рухатися галузь, щонайменше до 2030-го року", - наголосив він.

Нагадаємо, 23 червня в західних регіонах країни через сильні дощі почалися сильні паводки. Зруйновано сотні кілометрів автодоріг, десятки мостів та кілометри берегоукріплень, відселені сотні людей.

Цього тижня прокуратурою Івано-Франківської області розпочато кримінальне провадження за фактами масового знищення рослинного світу, що ймовірно призвело до стихійного лиха на території Івано-Франківської та інших областей. У відомстві наголошують, що у червні 2020 року на території Прикарпаття випала понаднормова кількість опадів, внаслідок чого загинуло 3 особи, підтоплено більше 10 тис житлових будинків, зруйновано 150 км доріг та 90 мостів, пошкоджено 586 доріг та 169 мостів,знищено 4146 м берегоукріплення. Їх виникнення, ймовірно, стало можливим внаслідок масового знищення об’єктів рослинного світу, порубки лісів, неналежного здійснення лісогосподарської діяльності та невиконання заходів по охороні навколишнього природного середовища посадовими особами.

На даний час тривають першочергові слідчі дії. Проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні доручено слідчому відділу УСБУ в області.