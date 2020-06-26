Біля Франківська укріплюють дамбу, понад 250 будинків - без сполучення

Біля Івано-Франківська, в селі Угорники, укріплюють дамбу на річці Бистриця Надвірнянська.

Про це повідомив Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків.

«На дамбі в селі Угорники укріплюємо дамбу. Працюємо, щоб унеможливити підтоплення села», - зазначив Марцінків.

Загрозливою, за його словами, залишається ситуація і у приміському селі Микитинці.

«Найбільша проблема є в селі Підпечери, де зараз працюють рятувальники. Десь впала вода на 50 см, але понад 250 будинків є поки відрізаними», - зазначив мер.

Він додав, що рятувальники перевозять людей і доставляють продукти.

Як повідомлялося, в Івано-Франківській області внаслідок сильних опадів пошкоджені понад 8 тисяч житлових будинків, без сполучання залишаються близько 30 населених пунктів, понад 300 – підтоплені.