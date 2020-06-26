Паводок на Заході України: підтоплені 7,7 тисячі будинків, зруйновані 154 км доріг

У західних областях України через повені підтоплено 7 тисяч 731 будинок у 262 населених пунктах та зруйновано 154 км автодоріг.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

«У 262 (було 342) населених пунктах (Івано-Франківська (202), Чернівецька (45), Львівська (11), Тернопільській (4)), підтоплено 7 тис. 731 будинок (було 14 тис. 471) (Івано-Франківська (6 тис. 653), Чернівецька (1 тис. 49), Львівська (1), Тернопільській (118), 13 об’єктів соціальної та побутової сфери (було 17)», - йдеться у повідомленні.

Крім того, затоплено 4 тисячі 553 підвали; 12 тисяч 411 присадибних ділянок; зруйновано 154 км автодоріг, з яких 152 км в Івано-Франківській області, 57 мостів.

Також 598 км автодоріг та 172 мости пошкоджено.

За даними ДСНС, із постраждалих від повені районів евакуйовано 610 осіб (за добу - 164).

Як повідомлялося, інтенсивні опади протягом 22-24 червня призвели до ускладнення паводкової обстановки у Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській та Тернопільській областях.

На Прикарпатті загинуло троє людей внаслідок стихії, ще одна зникла безвісти.

Напередодні, 25 червня, Президент України Володимир Зеленський здійснив робочу поїздку до Івано-Франківської області, де оглянув наслідки повені та ознайомився з перебігом ліквідації надзвичайної ситуації.