Заступник міністра освіти Стадний написав заяву про звільнення

Заступник міністра освіти та науки Єгор Стадний написав заяву про звільнення з посади.

Про це він поінформував у Facebook.

«Я дуже вдячний долі, яка дала мені можливість попрацювати 10 місяців з дуже крутими, справжніми фахівцями в МОН... Це був неймовірний, неповторний та неоціненний досвід. Я буду дуже вдячний долі, якщо випаде нагода ще раз працювати пліч-о-пліч з вами… Заяву вже написав, попереду багато роботи», - зазначив Стадний.

Водночас, за його словами, усі кроки, за які він відповідав у МОН, починаючи від запровадження прозорих та об'єктивних засад розподілу державного фінансування між університетами, появи KPI в контрактах ректорів і завершуючи новою Атестаційною колегією, яка не боїться зупиняти псевдонауку та плагіат, - це не лише якісно нова ефективна політика, це сигнали до тих, хто так стомився від імітації та брехні, які подекуди дуже серйозно вразили вищу освіту. «Це сигнали про те, що система координат може бути іншою, правила гри можуть винагороджувати за чесну, якісно зроблену роботу, що ті, хто кращі, отримують більше, ніж ті, хто гірші, що імітація більше не толерується", - написав Стадний.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів 25 червня призначив ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета заступником глави МОН і поклав на нього обов'язки в.о. міністра освіти і науки України.

Однак раніше, 18 червня, Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій не підтримав кандидатуру Шкарлета на посаду міністра.

Посада міністра освіти і науки залишається вакантною з березня 2020 року, коли уряд Олексія Гончарука у повному складі пішов у відставку.

Із 25 березня по 25 червня МОН у статусі виконувача обов'язків міністра очолювала Любомира Мандзій.