МВС хоче збільшити штрафи за образи поліцейських і "труїння" газовими балончиками

У Міністерстві внутрішніх справ готують законопроєкт про посилення відповідальності за образу поліцейського та застосування газових балончиків під час акцій.

Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко і інтерв'ю "РБК-Україна".

"Після подій під судом щодо Стерненка (громадський активіст, якому оголошено про підозру в умисному вбивстві і якому суд обирав запобіжний захід - ред.) я отримав завдання розробити законопроєкт. У ньому буде збільшено штраф за образи поліцейських, які ми чуємо постійно. Далі, щодо використання газових балончиків: ми будемо вводити додаткову відповідальність для тих, хто труїть ними поліцейських або інших учасників акції", - сказав Геращенко.

Він додав, що звичайні люди можуть мати балончики як засоби самозахисту, але коли сльозогінний газ використовується проти поліцейських або інших учасників акції – це є порушенням і вже не мирною акцією протесту.

"Це буде додаткова кваліфікуюча ознака. В статті кримінального кодексу про хуліганство як обтяжуюча обставина вказується використання кастетів, біт і т. д., ми додамо туди ще і сльозогінний газ, - зауважив Геращенко.

Він наголосив, що тоді за це можна буде отримати реальний термін.

Як повідомлялося, у 2016 році група депутатів внесла законопроєкт № 5110 з поправками в ст. 185 КУпАП, які передбачали покарання у вигляді 15–30 неоподатковуваних мінімумів. Проте законопроєкт згодом відкликали.

Біля Шевченківського райсуду Києва під час обрання громадському активісту з Одеси Сергію Стерненку запобіжного заходу відбулися акції на захист активіста, під час якого учасники акції провокували конфлікти. Поліцейські затримали п'ятьох осіб.

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Разом з тим за фактом застосування сили поліцейськими під час затримання призначено службове розслідування.

Стерненку 11 червня оголосили про підозру у вчиненні злочинів за ст. 115 ч. 1 (умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині) та ст. 263 ч. 2 (носіння холодної зброї без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу.

Увечері 24 травня 2018 року двоє зловмисників скоїли напад на Стерненка та його дівчину. Відбиваючись, активіст смертельно поранив одного з них ножем у живіт. Ножові поранення були і в самого Стерненка та в другого нападника, якого поліція невдовзі затримала, але відразу ж відпустила, надавши йому статус свідка, а пізніше — державну охорону.