Зеленський побажав усім учасникам ЗНО 200 балів

Зеленський побажав усім учасникам ЗНО 200 балів

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Укрінформ
Президент України Володимир Зеленський побажав усім учасникам зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) 200 балів.

Побажання випускникам глава держави виклав у Facebook.

"Цього року все не дуже справедливо через коронавірус. У вас не було нормального "Останнього дзвоника", не було випускного... Але завтра у вас ЗНО, важливий день. Я впевнений, що все буде добре, буде дуже гарний результат. Ми всі триматимемо за вас кулаки", - зазначив Президент.

Він також нагадав випускникам основні "карантинні" правила. "Пам'ятайте про маски, відстань і все дезінфікувати", - сказав очільник держави.

"Усім бажаю 200 балів", - звернувся він до випускників.

Як повідомляв Укрінформ, основна сесія ЗНО розпочинається 25 червня тестуванням з математики. 30 червня відбудеться ЗНО з української мови та літератури, 2 липня - з фізики, 6 липня - з іспанської, німецької та французької мов, 7 липня - з англійської мови, 9 липня - з історії України, 13 липня - з біології, 15 липня - з географії та 17 липня - з хімії.

На основну сесію ЗНО зареєструвалися 379 493 учасники, які обрали 1 227 154 тестування.

У зв'язку з надзвичайною ситуацією через ускладнення паводкової обстановки у Івано-Франківській, Чернівецькій та Львівській областях, УЦОЯО радить учасникам ЗНО з цих регіонів скласти тестування в додаткову сесію ЗНО.

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Додаткова сесія ЗНО має пройти з 23 липня по 11 серпня.

Міністерство освіти та науки спільно з ЮНІСФ, Посольством Швейцарії в Україні та групою “Натфогаз України", забезпечили всі пункти тестування необхідними засобами індивідуального захисту та дезінфекції.

Було закуплено та доставлено в області 3 млн 230 тис 104 медичні маски, 3 250 безконтактних термометрів, 11 630 комплектів захисту для медиків, 104 382 літри антисептиків і 28 100 літрів дезинфікуючих засобів для обробки поверхонь.

Загалом до проведення ЗНО залучено 242 ти 650 працівників і 11 630 медиків.

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