Українці можуть отримати меддопомогу за рахунок держави у приватних клініках

В Україні 517 приватних медзакладів та лікарів ФОП надають меддопомогу в межах Програми медичних гарантій, 713 тис. українців уже уклали декларації з лікарями первинки в приватних медзакладах.

Про це на брифінгу поінформувала директор Департаменту комунікацій Національної служби здоров’я Тетяна Бойко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Серед закладів, з якими НСЗУ уклало договори на надання медичної допомоги українцям, є не лише комунальні, а й приватні закладі та лікарі ФОП. Зокрема, на сьогодні договір з НСЗУ на допомогу на первинній ланці — терапевти, педіатри, сімейні лікарі — уклали 517 приватних закладів та лікарів ФОП. Та ще 63 медичних заклади, які надають спеціалізовану меддопомогу. ...На сьогодні 713 тис. українців уклали декларації з лікарями ФОП або лікарями в приватних закладах. Загальна кількість таких лікарів 1 268 і 179 з них працюють у селах ", - сказала Бойко.

Вона зазначила, що з початку старту медреформи на первинній ланці кількість приватних медзакладів постійно зростає. Так, за даними НСЗУ, на початок 2019 року 204 приватних медзаклади уклали договір з НСЗУ, на кінець 2019 - 416.

"Це підтверджує, що приватним лікарям, приватним медзакладам цікаво працювати з НСЗУ і надавати послуги українцям. Зростання кількості приватних медзакладів стимулює конкуренцію за пацієнта і змушує медзаклади покращувати надання медпослуг", - сказала Бойко.

За даними НСЗУ, за надання медичної допомоги в межах Програми медичних гарантій (ПМГ) приватні медзаклади та лікарі ФОП з початку року вже отримали 177 млн грн

За державний кошт пацієнт отримує у лікря з приватного закладу первинної меддопомоги або лікаря ФОП наступний обсяг послуг, передбачений ПМГ: необмежена кількість відвідувань лікаря, коли пацієнту це потрібно; базові дослідження та аналізи за визначенням лікаря, які потрібні пацієнту , вакцинацію дітей та дорослих згідно з календарем щеплень.

Лікар виписує рецепти за програмою "Доступні ліки", електронне направлення до інших спеціалістів на проведення досліджень . Це дає пацієнту можливість отримати ці послуги безкоштовно.

Інформацію про приватні медзаклади, які надають медпослуги по Програмі медичних гарантій, можна дізнатися на сайті НСЗУ.

Як повідомляв Укрінформ, зарплати лікарям, медсестрам і санітарам, які працюють у закладах вторинної ланки (надають спеціалізовану медичну допомогу), будуть підвищені шляхом прийняття відповідного проміжного рішення з 1 вересня.