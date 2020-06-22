У Чорногорії відкрили реабілітаційний центр для українських військових — посол

У місті Сутоморе у Чорногорії було відкрито український реабілітаційний центр, на базі якого проходитимуть реабілітацію українські військові.

Про це у Facebook повідомив консул Посольства України в Чорногорії Михайло Шматов.

"В місті Сутоморе було урочисто відкрито український реабілітаційний центр. Саме на базі цього центру буде в майбутньому проходити реабілітація наших українських військових. Це та мета, до якої крок за кроком, ми за допомогою нашої діаспори йдемо", - написав він.

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Дипломат також виклав фото і відео стосовно цієї події.

"Те, що наші українські солдати будуть проходити реабілітацію саме в українському центрі, саме завдяки українцям – це дуже круто. Я дуже сподіваюся, що до цього проєкту долучаться всі небайдужі, і що ми зберемо необхідну суму коштів, щоб привозити наших солдат сюди не лише як одноразові акції, а зробити це і три, і чотири рази на рік — скільки це буде можливо. Щоб максимально допомогти та максимально показати, що Чорногорія – це не тільки проросійська країна, а що українці тут дійсно можуть показувати свій патріотизм, свою позицію і робити щось практичне, чим вони можуть допомогти Україні", - сказав він на відео.