Укрзалізниця поновлює рух іще 50 електричок

АТ "Укрзалізниця" з 23, 24 червня 2020 року відновлює рух ще 50 приміських поїздів.

Про це повідомляє пресслужба АТ "Укрзалізниця".

"Укрзалізниця, продовжуючи поступове відновлення курсування приміських поїздів, призначила рейси ще 50 приміських поїздів, які курсуватимуть по території країни. Так, з 23 червня розпочнеться курсування ще 27 приміських поїздів по регіональній філії "Південно-Західна залізниця" та з 24 червня — 23 поїздів по філії "Південна залізниця", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на сьогодні по території України курсує 533 приміські поїзди. З урахуванням вищевказаних поїздів 24 червня їх кількість становитиме 583 поїзди.

В Укрзалізниці закликають пасажирів бути свідомими та виконувати рекомендації під час проїзду залізничним транспортом. Зокрема, дотримуватися соціальної дистанції, вдягати маску, а в разі виявлення симптомів гострої респіраторної хвороби залишатися вдома. На час дії карантинних обмежень у кожному приміському поїзді буде провідник, який слідкуватиме за дотриманням цих норм.

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Із розкладом додаткових електропоїздів можна ознайомитись на вебсайтах регіональних філій Укрзалізниці. Призначення приміських поїздів здійснюється відповідно до прийнятих рішень регіональних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій по кожній області окремо.

Як повідомляв Укрінформ, Укрзалізниця почала відновлювати пасажирські перевезення залізничним транспортом із 1 червня 2020 року.