Укрзалізниця призначила додаткові поїзди на вихідні

АТ "Укрзалізниця" призначила 5 додаткових регіональних поїздів на період з 19 по 21 червня, а також з 26 по 29 червня.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Укрзалізниця призначила курсування 5 регіональних поїздів на період з 19 по 21 червня, а також з 26 по 29 червня — напередодні й після Дня Конституції України — для додаткових перевезень пасажирів", - йдеться у повідомленні.

Так, на вказаний період призначено щоденне курсування регіональних поїздів: №864/866 сполученням Неданчичі, Чернігів — Київ-Волинський; №884/883 Фастів — Зернове — Київ-Волинський; №888/887 Київ-Волинський — Ворожба — Фастів; №896/895 Київ-Волинський — Конотоп, Шостка — Київ-Волинський, №880/882 Київ-Волинський — Славутич — Фастів. Квитки на зазначені поїзди реалізовуватимуться на 50% місць.

Читайте також: Укрзалізниця відкрила продаж квитків ще на 4 поїзди далекого сполучення

В Укрзалізниці нагадують, що під час проїзду залізничним транспортом потрібно перебувати на вокзалах, платформах та поїздах виключно в захисних масках, користуватися санітайзерами для рук, дотримуватися соціальної дистанції не менше 1,5 м.

У разі збільшення попиту компанія готова призначати ще поїзди в напрямках, де послаблені карантинні заходи, але закликає пасажирів виконувати рекомендації під час проїзду залізничним транспортом.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 17 червня в Україні число підтверджених випадків коронавірусу становить 32 476, включаючи 912 смертей та 14 528 одужань.