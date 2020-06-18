Венедіктова пояснила, чому анонсувала підозру Стерненку

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що робила публічні заяви у справі щодо активіста Сергія Стерненка, виходячи з інформації, яку отримувала від своїх заступників.

Про це Венедіктова повідомила на брифінгу, передає кореспондент Укрінформу.

“Я можу приходити, заслуховувати справи, дивитися матеріали справи, безперечно. Але основні посили, меседжі, і як буде відбуватися, це — заступники. Вони формують вертикалі, уявлення про резонансні, актуальні, наповнені справи. Про діяльність прокурорів різних рівнів мені доносять не прокурор, який веде справу, а заступник прокурора. І той заступник прокурора, який на той час був куратором цієї вертикалі, який відповідав за неї (справи Стерненка — ред.), мені повідомив, що в цій справі, виходячи з експертиз, може бути так. У мене немає підстав не довіряти своїм заступникам, ні колишнім, ні сьогоднішнім”, - сказала генпрокурор.

Говорячи про слова прокурора Андрія Радіонова, який, за даними ЗМІ, відмовився підписувати підозру Стеренку, Венедіктова сказала, що “я не можу коментувати коментарі прокурорів”.

“У нас прокурори є незалежними за законом, і я дуже хочу, щоб вони були незалежними і де-факто. Тому якщо прокурор Радіонов робить такі заяви — це його заяви”, - зазначила Венедіктова.

Генпрокурор також уточнила, що напрямок справи Стерненка веде у Офісі генерального прокурора її заступник Олексій Симоненко.

“Ніхто ні на кого не впливає. Якщо є експертиза, якщо слідчі СБУ побачили докази, прокурори це як процесуальні керівники, підтвердили і пішли до суду, публічне обвинувачення вже підтримують прокурори», – зазначила генпрокурор.

Як повідомляв Укрінформ, 15 червня Шевченківський районний суд міста Києва обрав Стерненку запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. При цьому, за словами активіста, місцем перебування на домашньому арешті в ухвалі суду вказано "військову частину в Одесі", за місцем прописки, але його "туди не пускають, бо це режимний об’єкт".

"Цю ухвалу неможливо виконати", - наголосив активіст і зазначив, що через її невиконання прокурори потім можуть "просити утримання під вартою".

Згодом прокурор у справі подав клопотання про зміну адреси домашнього арешту.

У вівторок, 16 червня, суддя Шевченківського райсуду Києва Олена Мєлєшак задовольнила клопотання прокурора у справі Стерненка щодо зміни адреси для виконання запобіжного заходу із місця прописки в Одесі на місце приживання в Києві.

7 квітня вийшло на сайті одного із ЗМІ інтерв'ю Венедіктової, у якому вона повідомила, що підозра Стерненку буде в будь-якому разі.

Стерненку 11 червня оголосили підозру у вчиненні злочинів за ст. 115 ч. 1 (умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині) та ст. 263 ч. 2 (носіння холодної зброї без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу.

Увечері 24 травня 2018 року двоє зловмисників скоїли напад на Стерненка та його дівчину. Відбиваючись, активіст смертельно поранив одного з них ножем у живіт. Ножові поранення були і в самого Стерненка та в другого нападника.