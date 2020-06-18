Під Печерським райсудом, де обиратимуть запобіжний захід експрезиденту Петру Порошенку, збираються люди.

Тут вже присутні понад 500 осіб, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Біля суду - 5 авто спецтранспорту, а також встановлена сцена, ймовірно, для трансляції судового засідання.

Рух вулицею біля суду перекритий, але громадський транспорт може їздити.

У Києві люди збираються під судом, де обиратимуть запобіжний захід Порошенку / Фото: Євген Котенко, Укрінформ

Люди чекають на появу Порошенка.Тримають у руках прапори України. Лунає патріотична музика.

Як повідомлялося, Печерський райсуд Києва 18 червня о 15.00 має розглянути клопотання Офісу генпрокурора про обрання запобіжного заходу експрезидентові Порошенку.

16 червня помер батько п'ятого президента України, громадський та політичний діяч Олексій Порошенко.

Генпрокурор Ірина Венедіктова звернулася до Печерського районного суду Києва із клопотанням відкласти розгляд обрання запобіжного заходу Порошенку у зв'язку зі смертю його батька.

П'ятий президент Петро Порошенко проти перенесення обрання йому запобіжного заходу у зв'язку зі смертю його батька, заявив його адвокат Ілля Новіков

Слідчі ДБР мали намір клопотати про обрання експрезиденту запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у справі про призначення Сергія Семочка заступником голови Служби зовнішньої розвідки.