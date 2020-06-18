Порошенко не просив переносити обрання йому запобіжного заходу - адвокати

П'ятий президент Петро Порошенко проти перенесення обрання йому запобіжного заходу у зв'язку зі смертю його батька, про що попросила суд генпрокурор Ірина Венедіктова.

Відповідну заяву зробив його адвокат Ілля Новіков, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сім'я Порошенка не просила турбуватися і переносити судове засідання. Похорони батька Петра Олексійовича перенесені на завтра. Це вже організовано. Прощання пройде о 12-й годині. Ніяке перенесення не потрібне. Порошенко сьогодні з'явиться о 15 годині у Печерський райсуд", - сказав він.

Адвокат додав, що "коли Офіс генпрокурора хоче зірвати судове засідання, то їм це доведеться робити під свою відповідальність, оскільки Порошенко про це не просив".

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Як повідомлялося, Печерський райсуд Києва 18 червня о 15.00 має розглянути клопотання Офісу генпрокурора про обрання запобіжного заходу експрезидентові Порошенку.

16 червня помер батько п'ятого президента України, громадський та політичний діяч Олексій Порошенко.

Генпрокурор Ірина Венедіктова звернулася до Печерського районного суду Києва із клопотанням відкласти розгляд обрання запобіжного заходу Порошенку у зв'язку зі смертю його батька.

Слідчі ДБР мали намір клопотати про обрання експрезиденту запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у справі про призначення Сергія Семочка заступником голови Служби зовнішньої розвідки.