Справи Майдану: столичному прокурору оголосили підозру

Про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора.

Зазначається, що звинувачення висунуті діючому адвокату - колишньому прокурору відділу прокуратури м. Києва.

За даними слідства, колишній прокурор 21 січня 2014 року, діючи за попередньою змовою групою осіб зі своїми керівниками, а також слідчими міліції, безпідставно погодив повідомлення про підозру у масових заворушеннях двом незаконно затриманим учасникам Євромайдану. Надалі до протестувальників було незаконно застосовано запобіжний захід – тримання під вартою.

Підозрюваному інкримінують незаконне перешкоджання проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, вчинене службовою особою, за попередньою змовою групою осіб; зловживання службовим становищем; службове підроблення, а також притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності.