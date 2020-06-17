Не думайте, що перехворівши на Covid-19, людина здобуває лише імунітет…

Легеневий фіброз, порушення роботи серця, нирок, нервової системи – усе це спостерігається у пацієнтів, які перенесли коронавірусну інфекцію. Не хворійте!

Згідно з останньою статистикою, від коронавірусу у світі вже одужали понад 4,3 мільйони людей. І поки більшість зусиль науковців і медиків кинуто на те, щоб вилікувати інфікованих людей та розробити вакцину, не менш важливим залишається питання – а який же слід новий коронавірус залишає в організмі тих, хто видужав? Адже, як відомо, навіть сезонний грип може давати ускладнення на різні органи і системи організму. Що ж стосується Covid-19, то за даними Нацслужби охорони здоров'я Великобританії, серед пацієнтів, що потребують госпіталізації, 45% буде необхідне тривале медичне спостереження, 4% – реабілітація, а 1% – постійна лікарська допомога. Але вже зараз медики і дослідники з різних країн говорять про те, що після одужання пацієнти можуть ще тривалий час відчувати наслідки хвороби – на легенях, серці, нирках і навіть психічному здоров’ї.

Функцій легенів можуть порушуватися навіть після одужання

Усе більше даних з’являється із Китаю, а також з Італії про те, що пацієнти, у яких діагностували навіть легкий перебіг Covid-19, можуть довго боротися з довгостроковими проблемами зі здоров’ям після того, як вірус зник (пішов) з організму, пише Daily Mail. Наприклад, у пацієнтів, які видужали після гострого респіраторного дистрес-синдрому може лишитися легеневий фіброз – рубцювання тканини легень, що може призвести до задишки. Результати дослідження, проведеного в Ухані, де аналізували томографію 81 пацієнта з Covid-19, свідчать про те, що фіброз був виявлений навіть у тих, хто не мав таких симптомів як кашель чи висока температура.

“На цей момент ми зосереджені на лікуванні пацієнтів у гострій стадії, щоб допомогти їм видужати від COVID-19. Але ми також повинні враховувати майбутній вплив вірусу на здоров'я”, – говорить професор Роберто Педретті, голова відділення кардіології в Клінічному науковому інституті в Павії (Італія). Він додає, що через потенційне довготривале пошкодження легенів службам охорони здоров’я у всьому світі всіма силами доведеться справлятися зі збільшенням кількості людей, які стали інвалідами через обмеження об’єму легенів і потребуватимуть серйозної реабілітації для відновлення якості життя.

У Гонконзі органи охорони здоров’я ще в березні виявили, що серед перших пацієнтів, які були виписані після лікування коронавірусної інфекції, 25% все ще потерпали від задишки при трохи швидшій ходьбі. Попри очевидне одужання, “у деяких пацієнтів може спостерігатися зниження функцій легень на 20-30%”, говорить лікар Оуен Цанг Так-ін, медичний директор Інфекційного центру в лікарні принцеси Маргарет у Гонконзі.

Усі радіють одужанню, але як хвороба позначиться надалі?

Одна з теорій, яка пояснює ці наслідки, полягає в тому, що фіброз виникає, коли вірус порушує процес загоєння ран. Так було з коронавірусом SARS, попередником Covid-19, про що йшлося у статті одного з наукових журналів в 2017 році.

Стенокардія, аритмія і збільшення ризиків серцевого нападу

Коронавірус може також впливати на серце, про що свідчать висновки Китайської національної комісії з охорони здоров’я (NHC). Повідомляється, що у деяких пацієнтів з COVID-19 може розвиватися стенокардія і аритмія – стани, які можуть бути спричинені безпосередньо вірусом чи виникати після того, як пацієнт тривалий час був прикутий до ліжка. Взагалі ж NHC офіційно розширив медичне страхування, включивши пошкодження ряду внутрішніх органів в число потенційних ефектів нового коронавірусу, пише Hindustantimes.

Негативний влив коронавірусу на серце у частини пацієнтів також підтвердило дослідження, яке проводилося при лікарні Женьмінь Уханського університету. Було встановлено, що серед 416 госпіталізованих пацієнтів у 19% були ознаки пошкодження серця. У Центрі наук про здоров'я Техаського університету також попередили, що у тих, хто вижив після Covid-19, може виникати тривале пошкодження серця, а також посилюватися існуючі серцево-судинні проблеми, ще більше збільшуючи ризик серцевого нападу та інсульту, пише Vox. І як приклад наводить історію Джанет Шапіро, лікаря-реаніматолога з Нью-Йорку, яка видужала від Covid-19, але потім дізналася, що у неї розвинулася кардіоміопатія – стан, при якому у серця виникають проблеми з кровопостачанням тіла. Хоча раніше жінка була здорова, але коли повернулася на роботу, то розповіла NBC: «Я почала відчувати, що моє серце швидко б’ється і не могла бігати, як завжди, мені було важко віддихатися».

Нирки, мозок, нервова система інфікованих теж можуть постраждати

Спеціалісти лікарні в місті Нінвеллс (Шотландія) ведуть крупний дослідницький проект щодо довгострокових наслідків Covid-19, пише ВВС. Окрім наслідків хвороби для легенів і серця, вони звернули увагу і на проблеми з нирками тих, хто переніс захворювання. Лікар Саміра Белл – нефролог, яка входить у дослідницьку групу, каже, що в багатьох європейських країнах лікарі були неприємно вражені кількістю пацієнтів, які потребували діалізу (метод очищення крові, який широко використовується при нирковій недостатності) під час лікування Covid-19 в реанімації. Таких серед важких хворих приблизно 30%. І поки не зрозуміло, наскільки це ураження є довготривалим, чи ж нирки достатньо швидко відновлюються після одужання пацієнта.

Лікарі були вражені кількістю пацієнтів, які потребували діалізу

А ще – вивчення «попередників» Covid-19 – коронавірусних інфекцій MERS і SARS – показало, що вірус може проникати в мозок через нервову тканину, пише DW. Наприклад, в Японії у пацієнта, інфікованого новим коронавірусом, виявили ознаки епілепсії, з часом у нього діагностували менінгіт, спричинений новим коронавірусом. Дослідники з Японії та Китаю також побоюються, що у деяких пацієнтів збудник потрапляє в головний мозок, пошкоджуючи дихальний центр. Цим можна пояснити випадки, коли літні пацієнти з Covid-19 іноді просто припиняють дихати, при тому, що до того вони не мали проблем із диханням.

Схоже, що нова коронавірусна інфекція також впливає і на центральну нервову систему, йдеться у Vox. Довгострокові ускладнення Covid-19, викликані самим вірусом або спричиненим ним запаленням, можуть виражатися у зниженні уваги, концентрації і пам'яті, а також дисфункції периферичних нервів, «тих, які йдуть до ваших рук, ніг, пальці рук і ніг», – говорить Мітчелл Елкінд, президент Американської кардіологічної асоціації та професор неврології і епідеміології в Колумбійському університеті.

Загалом уявлення про те, які неврологічні проблеми можуть виникнути у пацієнтів з тяжкою формою Covid-19 після виходу з лікарні, можуть дати дослідження гострого респіраторного дистрес-синдрому (ГРДС). Для цього стану характерні двостороння інфільтрація легень і тяжка гіпоксемія (зниження вмісту кисню в крові) за відсутності ознак кардіогенного набряку легень – Ред.). Дослідження показують, що кожен п'ятий, хто вижив при ГРДС, відчуває тривале когнітивне порушення навіть через п'ять років після виписки. Порушення можуть включати короткочасні проблеми з пам'яттю, труднощі з навчанням. Але і це ще не все. Пацієнти, що одужали після ГРДС, часто мають підвищені показники депресії і тривоги, відчувають посттравматичний стрес. Під час спалаху атипової пневмонії колишні пацієнти боролися з психологічним стресом, принаймні, протягом року після одужання.

Доводиться констатувати, що окрім зусиль на дослідження природи вірусу і методів боротьби з ним, не меншу увагу наразі варто буде направити і на більш детальне вивчення його наслідків для здоров’я людей. Адже поки кінця пандемії не видно, кількість людей, які потребуватимуть тривалого медичного нагляду, зростає. А це – нові виклики для соціального захисту та медичної інфрастуктури, до яких слід бути готовими.

Юлія Горбань, Київ

P. S. Ми намагалися знайти інформацію про відстеження стану пацієнтів, що перехворіли на Covid-19 в Україні, але такої централізованої інформації, схоже, поки що немає. Укрінформ продовжить досліджувати цю тему в наступних публікаціях.