Холодницького завтра можуть відсторонити від посади

Стосовно керівника САП Назара Холодницького відкрили дисциплінарне провадження, 17 червня кадрова комісія розгляне питання про його відсторонення від посади.

Відповідний документ опублікував у Facebook Холодницький.

"На засіданні комісії, яке відбудеться о 10 год. 17.06.2020 р., розглядатиметься клопотання про відсторонення вас від займаної посади до завершення дисциплінарного провадження", - йдеться у документі.

Зазначається, що Холодницький має право надавати свої пояснення і залучити до цього процесу захисника. Також у документі зауважується, що висновки службового розслідування відносно очільника САП мають гриф "для службового користування".

"Ну що ж... Може хоч завтра дізнаюсь в чому суть і чому все так секретно...", - написав Холодницький.

Як повідомлялося, генпрокурор Ірина Венедіктова заявила, що службове розслідування стосовно Холодницького виявило факти порушення вимог Кримінального процесуального кодексу, Закону "Про прокуратуру" та Положення про Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.

26 травня Венедіктова оприлюднила відеозвернення, в якому заявила про бездіяльність САП і підкреслила, що це вимагає негайного реагування.

За словами генпрокурора, вивчення стану організації розслідування кримінальних проваджень свідчить про численні порушення і неналежне виконання службових обов'язків керівництвом і прокурорами САП.

У відповідь прокурори опублікували відкритий лист, в якому зазначили, що генеральний прокурор не має права давати вказівки прокурорам САП, а також спростували заяви генпрокурора щодо недоліків у здійсненні процесуального керівництва прокурорами САП в ряді проваджень.

27 травня Венедіктова у відповідь закликала прокурорів САП навести приклади судових вироків корупціонерам в 2019-2020 роках.

Однак у САП заявили, що політичні еліти запустили процеси перепідпорядкування їхньої діяльності певним цілям.