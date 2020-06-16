Суд відхилив заяву Стерненка про відвід судді

Шевченківський райсуд Києва відхилив заяву про відвід судді Олени Мєлєшак від розгляду клопотання прокуратури щодо зміни активісту Сергію Стерненку адреси відбування домашнього арешту з місця прописки на місце проживання.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Суддя Євген Сидоров постановив відмовити у відводі судді Мєлєшак і підкреслив, що ухвала оскарженню не підлягає.

Сам Стерненко у Telegram повідомив, що ухвала винесена без мотивувальної частини.

Раніше активіст Сергій Стерненко та його адвокати заявили про відвід судді Олени Мєлєшак, яка мала розглядати клопотання прокурора про зміну адреси для виконання запобіжного заходу.

Судове засідання у справі Сергія Стерненка / Фото: Євген Котенко, Укрінформ

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Як повідомляв Укрінформ, 15 червня Шевченківський районний суд Києва обрав Стерненку запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. При цьому, за словами активіста, місцем перебування на домашньому арешті в ухвалі суду вказано "військову частину в Одесі", за місцем прописки, але його "туди не пускають, бо це режимний об’єкт".

"Цю ухвалу неможливо виконати", - наголосив активіст і зазначив, що через її невиконання прокурори потім можуть "просити утримання під вартою".

Пізніше прокурор у справі подав клопотання до суду щодо зміни адреси для виконання запобіжного заходу.

Стерненку 11 червня оголосили підозру у вчиненні злочинів за ст. 115 ч. 1 (умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині) та ст. 263 ч. 2 (носіння холодної зброї без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу.

Увечері 24 травня 2018 року двоє зловмисників скоїли напад на Стерненка та його дівчину. Відбиваючись, активіст смертельно поранив одного з них ножем у живіт. Ножові поранення були і в самого Стерненка та в другого нападника, якого поліція невдовзі затримала, але відразу ж відпустила, надавши йому статус свідка, а пізніше — державну охорону.