Адреса домашнього арешту Стерненка: суд перенесли на 12.30

Шевченківський райсуд Києва у вівторок, 16 червня, о 12.30 розгляне клопотання прокурора у справі активіста Сергія Стерненка щодо зміни адреси для виконання запобіжного заходу.

Про це повідомив Стерненко у Telegram.

"Засідання відклали на 12:30. Маю встигнути. Буду в Шевченківському суді", - написав він.

Раніше активіст повідомляв, що прокурор у справі подав клопотання про зміну адреси для виконання запобіжного заходу. Він також зауважив, що йому подзвонили з суду та призначили засідання, однак Стерненко не встиг би приїхати на вказаний час.

Стерненко також повідомив, що справу розглядатиме суддя Олена Мєлєшак, яка відома тим, що незаконно звільнила від відбуття покарання колишнього співробітника МВС, засудженого за смерть 2-річної дитини.

Як повідомляв Укрінформ, 15 червня Шевченківський районний суд міста Києва обрав Стерненку запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. При цьому, за словами активіста, місцем перебування на домашньому арешті в ухвалі суду вказано "військову частину в Одесі", за місцем прописки, але його "туди не пускають, бо це режимний об’єкт".

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"Цю ухвалу неможливо виконати", - наголосив активіст і зазначив, що через її невиконання прокурори потім можуть "просити утримання під вартою".

Стерненку 11 червня оголосили підозру у вчиненні злочинів за ст. 115 ч. 1 (умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині) та ст. 263 ч. 2 (носіння холодної зброї без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу.

Увечері 24 травня 2018 року двоє зловмисників скоїли напад на Стерненка та його дівчину. Відбиваючись, активіст смертельно поранив одного з них ножем у живіт. Ножові поранення були і в самого Стерненка та в другого нападника, якого поліція невдовзі затримала, але відразу ж відпустила, надавши йому статус свідка, а пізніше — державну охорону.