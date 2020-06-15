Справа Стерненка: суддя пішов до нарадчої кімнати

Слідчий суддя Шевченківського райсуду Володимир Бугіль, який розглядає клопотання щодо обрання запобіжного заходу Сергію Стерненку, пішов до нарадчої кімнати.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Суд іде до нарадчої кімнати», - сказав Бугіль.

Запобіжний захід активісту почали обирати вдень 12 червня, тоді засідання тривало орієнтовно 8 годин, після чого було оголошено перерву до понеділка.

Сьогодні засідання продовжилося о 10:00. Тож сукупно судове засідання з обрання запобіжного заходу Стерненку триває вже близько 19 годин.

За цей час суд допитав двох експертів - медиків, Олександра Лінчевського і Олександра Данилюка, прокурора Андрія Радіонова, який, за даними ЗМІ, відмовився підписувати підозру Стерненку, допитав ряд депутатів, які є членами ТСК ВР щодо розслідування нападів на активістів, зокрема, Вікторію Сюмар, Гео Лероса, Соломію Бобровську, Дмитра Гуріна.

За словами самого Стерненка, його бажали взяти на поруки близько 200 осіб.

Суд вирішив, що за нього можуть поручитися 15 осіб, зокрема народні депутати Марія Іонова, Яна Зінкевич («Європейська солідарність»), Кіра Рудик, Ольга Стефанишина, Роман Костенко, Ярослав Юрчишин, Роман Лозинський («Голос»), Олександр Маріковський («Слуга народу»).

Бажання взяти Стерненка на поруки висловили також ексглава МОЗ Уляна Супрун, Герой України Володимир Жемчугов, колишній бранець Кремля Володимир Балух та інші.

Сьогодні після сутичок під Шевченківським судом, як повідомив очільник поліції Києва Андрій Крищенко, відсторонили двох поліцейських.

Стосовно тих осіб, які нападали на журналістів, були складені адмінпротоколи щодо хуліганства і невиконання законних вимог працівників поліції.

Поліцейські також відкрили кримінальне провадження за статтею 171 Кримінального кодексу України - перешкоджання журналістській діяльності.

Як повідомлялося, 15 червня Шевченківський суд продовжив розгляд клопотання щодо обрання запобіжного заходу Стерненку.

Йому 11 червня було повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ст. 115 ч. 1 (умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині) та ст. 263 ч. 2 (носіння холодної зброї без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу.

Увечері 24 травня 2018 року двоє зловмисників скоїли напад на Стерненка та його дівчину. Відбиваючись, активіст смертельно поранив одного з них ножем у живіт. Ножові поранення були і в самого Стерненка та в другого нападника, якого поліція невдовзі затримала, але відразу ж відпустила, надавши йому статус свідка, а пізніше - державну охорону.