Під судом, де обирають запобіжний захід Стерненку, сталася нова сутичка

Під Шевченківським районним судом Києва, де наразі обирають запобіжний захід активісту Сергію Стерненку, сталася нова сутичка.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

За словами активістів, відбулася сутичка між протестувальниками і правоохоронцями, після якої було затримано двох осіб.

Самі активісти, як вони повідомили, намагаються розблокувати автозаки і витягнути тих осіб, які були затримані.

За інформацією учасників заходу, одному із затриманих необхідна медична допомога.

Будівля суду наразі перебуває під посиленою охороною правоохоронців.

Як повідомлялося, 15 червня Шевченківський суд продовжив розгляд клопотання щодо обрання запобіжного заходу Стерненку. Під судом – кілька сотень активістів, які прийшли на підтримку Стерненка.

Раніше, 11 червня, в Головному слідчому управлінні Стерненку було повідомлено про підозру у вчиненні злочинів за ст. 115 ч. 1 (умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині) та ст. 263 ч. 2 (носіння холодної зброї без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу.

Пізніше його захист повідомив, що клопотання з обрання запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту розглядатиме Шевченківський районний суд Києва.

Стерненко – активіст з Одеси, учасник місцевого Євромайдану та колишній керівник одеського «Правого сектора».

Увечері 24 травня 2018 року двоє зловмисників скоїли напад на Стерненка та його дівчину. Відбиваючись, активіст смертельно поранив одного з них ножем у живіт. Ножові поранення були і в самого Стерненка та в другого нападника, якого поліція невдовзі затримала, але відразу ж відпустила, надавши йому статус свідка, а пізніше - державну охорону.

Загалом у 2018 році на Стерненка в Одесі було скоєно три замахи.

Справи про напади передали до Головного слідчого управління СБУ у Києві - як пояснили у прокуратурі, через «необхідність перевірки інформації щодо можливої причетності до нападів представників місцевої влади та поліції».

За два роки слідство офіційно не встановило організаторів нападів на Стерненка. Жодних вироків у цих справах немає.