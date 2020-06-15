Справа Стерненка: поліція вивела з двору суду працівників "Шарій.нет"

З-під будівлі Шевченківського районного суду, де продовжують обирати запобіжний захід активісту Сергію Стерненку, правоохоронці вивели працівників «Шарій.нет».

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Зокрема, між активістами, які прийшли підтримати Стерненка, і працівниками "Шарій.нет" виникла словесна перепалка, в ході якої ті, хто прийшов підтримати активіста, почали вимагати, щоб працівники «Шарій.нет» пішли з-під будівлі суду.

Згодом працівники «Шарій.нет» у супроводі кількох десятків правоохоронців пішли з-під будівлі суду.

Як повідомляв Укрінформ, 15 червня Шевченківський суд продовжив розгляд клопотання щодо обрання запобіжного заходу Стерненку. Під судом – кілька сотень активістів, які прийшли на підтримку Стерненка.

Раніше, 11 червня в Головному слідчому управлінні СБУ Стерненку було повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ст. 115 ч. 1 (умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині) та ст. 263 ч. 2 (носіння холодної зброї без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу.

Пізніше його захист повідомив, що клопотання з обрання запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту розглядатиме Шевченківський районний суд Києва.

Стерненко – активіст з Одеси, учасник місцевого Євромайдану та колишній керівник одеського «Правого сектора».

Увечері 24 травня 2018 року двоє зловмисників скоїли напад на Стерненка та його дівчину. Відбиваючись, активіст смертельно поранив одного з них ножем у живіт. Ножові поранення були і в самого Стерненка та в другого нападника, якого поліція невдовзі затримала, але відразу ж відпустила, надавши йому статус свідка, а пізніше - державну охорону.

Загалом у 2018 році на Стерненка в Одесі було скоєно три замахи.

Справи про напади передали до Головного слідчого управління СБУ у Києві - як пояснили у прокуратурі, через «необхідність перевірки інформації щодо можливої причетності до нападів представників місцевої влади та поліції».

За два роки слідство офіційно не встановило організаторів нападів на Стерненка. Жодних вироків у цих справах немає.