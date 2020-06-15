EnglishDom запустив EdTech-рішення для корпоративного вивчення англійської

Онлайн-сервіс з вивчення англійської мови EnglishDom запустив модуль, що дозволяє компаніям відслідковувати прогрес співробітників, які навчаються на сервісі.

Рішення інтегроване у цифровий підручник EnglishDom та дає можливість стежити за трьома найважливішими показниками: присутність працівника на заняттях, якість виконання домашніх завдань та результати тестування. Корпоративним клієнтам модуль доступний в особистому кабінеті керівника.

“У компаній була потреба відслідковувати результати своїх співробітників, за навчання яких вони сплачують. Ми вирішили створити модуль, який нарешті дає змогу моніторити досягнення співробітників у режимі реального часу, – говорить співзасновник та CEO EnglishDom Максим Сундалов. – Це дозволяє приймати правильні управлінські рішення та відслідковувати ефективність інвестицій у ту чи іншу людину. Так, деякі компанії, залежно від результатів, преміюють кращих або, наприклад, вирішують відправити співробітника на перемовини з іноземцями. Корпоративне навчання складає 15% від усіх клієнтів нашої онлайн-школи та є основною спеціалізацією разом з англійською для b2c, а також для дітей. В цілому ж онлайн-навчання допомагає суттєво економити час та ресурси – можна займатися як із дому, що актуально для віддаленої роботи, так і з офісу. Водночас навчання можна продовжувати навіть у відрядженнях”.

Технології EnglishDom дозволяють розгорнути корпоративне навчання англійської мови незалежно від формату роботи компанії, кількості співробітників та їхньої географії. Навчання відбувається на онлайн-платформі, яка підлаштовується під запит компанії.

Формат онлайн-школи має перевагу у великому виборі викладачів. Це дає змогу знайти саме того викладача, який знається на термінології спеціальності, в якій працює співробітник, та забезпечити їхню психологічну сумісність.

Особливістю EdTech-навчання є можливість прогнозування результату і гарантія прогресу. За статистикою EnglishDom, студенти піднімаються на один рівень англійської за 4-6 місяців, досягають мети в навчанні 70% клієнтів. Важливою при цьому є людська турбота про кожного студента, яка мотивує вчитися.

EnglishDom розвиває корпоративне навчання англійської з 2018 року. На цей момент у портфелі компанії близько 100 бізнес-клієнтів, найбільший з яких навчає відразу 300 співробітників, найменший – двох. Серед клієнтів: Медіа Група Україна, АХА, Миронівський хлібопродукт, Бітрікс24, OWOX, Carlsberg Ukraine.

Узагалі ж, найчастіше навчання англійської замовляють компанії в галузі IT, фінансів, фармацевтики та агрокомпанії. Найпопулярніший час для занять серед бізнес-клієнтів – обідня перерва з 13.00 до 14.00 та вечірній час з 18.00 до 20.00.

Отримати консультацію та пройти безкоштовне пробне заняття для бізнес-клієнтів можна за посиланням.

EnglishDom – онлайн-школа англійської мови і водночас продуктова IT-компанія, що надихає вивчити англійську за допомогою технологій і людської турботи та є одним з лідерів EdTech у Східній Європі. Платформа EnglishDom включає в себе 5 інноваційних сервісів для вивчення англійської мови, серед яких мобільні додатки та інтерактивний цифровий підручник. Загалом сервіс об'єднує понад 500 викладачів англійської мови та більш ніж 50 000 користувачів.

Фото з відкритих джерел