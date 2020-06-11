Підрив авто контрозвідника СБУ: суд дозволив заочне слідство щодо організаторів

Розпочато спеціальне досудове розслідування щодо організаторів підриву автомобіля працівника Служби безпеки України Олександра Хараберюша, скоєного у березні 2017 року у Маріуполі.

Про це повідомляє прокуратура Донецької області.

“Жовтневий райсуд м. Маріуполя задовольнив клопотання прокуратури Донецької області щодо здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні стосовно 2 представників незаконних збройних формувань РФ, які підозрюються у створенні терористичної групи чи терористичної організації; вчиненні терористичного акту; незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами та незаконному виготовленні вибухових пристроїв (ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст.27, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 263-1 КК України)”, - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Вбивці контррозвідника Хараберюша дали 12 років

За даними слідства, учасники НЗФ РФ «Центр спеціальних операцій Міністерства державної безпеки «ДНР» організували вчинення терористичного акту на території Маріуполя: 31 березня 2017 року внаслідок підриву автомобіля Toyota Land Cruiser Prado загинув службовець УСБУ в Донецькій області Олександр Хараберюш.

Окрім того, підозрювані брали участь у підготовці до вчинення терористичних актів у Маріуполі та Сєвєродонецьку Луганської області, яким вдалося запобігти, а також організували незаконне виготовлення саморобних вибухових пристроїв.

Як повідомляв Укрінформ, 31 березня 2017 року в Маріуполі підірвали автомобіль, в якому був заступник начальника відділу контррозвідки управління СБУ Донецької області полковник Олександр Хараберюш. Офіцер загинув на місці.

31 жовтня 2017 року СБУ повідомила, що вбивцю, Юлію Просолову, затримали в Одесі. За даними спецслужби, терористка працювала на так званий Центр спеціальних операцій "МДБ ДНР", який діє під кураторством російських спецслужб. Її звинуватили у скоєнні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 258 (терористичний акт, що спричинив загибель людини) і ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження з вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

У вересні 2018 року Прасолову засудили до 12 років з конфіскацією майна.

7 вересня 2019 року її передали Москві під час обміну утримуваними особами у форматі 35 на 35.

фото: прокуратура Донецької області