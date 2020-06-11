Стерненко вийшов із СБУ та готується до суду

Активіст Сергій Стерненко вийшов із будівлі Головного слідчого управління СБУ у Києві, де йому раніше сьогодні повідомили про підозру, та заявив, що готуватиметься до судового засідання з обрання запобіжного заходу.

Про це він сказав журналістам біля приміщення Головного слідчого управління СБУ, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Судове засідання відбудеться у Шевченківському районному суді м. Києва. Як тільки нам стане відомо про дату і час, ми повідомимо про це у соціальних мережах. Скоріше за все, це буде не сьогодні», - сказав Стерненко.

Як повідомили Укрінформу у пресслужбі Шевченківського суду, клопотання щодо обрання запобіжного заходу активісту Сергію Стерненку до них іще не надходило.

“Станом на 15:27 до Шевченківського районного суду такого клопотання ще не надходило”, - поінформували у суді.

Стерненко також зауважив, що не вважає домашній арешт для нього м’якою мірою: «Вам може здаватись, що домашній арешт - це не так серйозно, але це є обмеженням волі. Вони хочуть, щоб я сидів дома і був під наглядом».

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Стерненко пояснив, що прокурор просить застосувати запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з покладенням наступних процесуальних обов’язків: прибувати за кожною вимогою, носити електронний браслет, здати на зберігання до відповідних органів всі паспорти.

Сергій Стерненко прибув до СБУ / Фото: Олена Худякова, Укрінформ

Як повідомляв Укрінформ, Стерненку 11 червня в Головному слідчому управлінні СБУ було повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ст. 115 ч. 1 (умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині) та ст. 263 ч.2 Кримінального кодексу України (носіння холодної зброї без передбаченого законом дозволу).

Увечері 24 травня 2018 року двоє зловмисників скоїли напад на Стерненка та його дівчину. Відбиваючись від нападників, він смертельно поранив одного з них ножем у живіт. Ножові поранення були і в самого Стерненка, і в другого нападника, якого поліція невдовзі затримала і відразу ж відпустила, надавши йому статус свідка, а пізніше — державну охорону.

Стерненко - одеський активіст, учасник місцевого Євромайдану та колишній керівник одеського "Правого сектору".