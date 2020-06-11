Стерненку вручили клопотання про цілодобовий домашній арешт

Активісту Сергію Стерненку вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Про це його адвокат Масі Найєм повідомив у Facebook.

«Вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту, що Європейським судом з прав людини вже давно прирівнюється до запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Судове засідання відбудеться в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва. Дата та час ще невідомі», - написав адвокат.

Як повідомляв Укрінформ, раніше 11 червня Стерненку було повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ст. 115 ч. 1 (умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині) та ст. 263 ч.2 (носіння холодної зброї без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу України.

При цьому в СБУ наголосили, що заяви про те, що Стерненко поранив одного з нападників під час самооборони, а згодом жодних ран не завдав, не відповідають дійсності. За даними Служби, проведена під час досудового розслідування експертиза засвідчила версію про умисне вбивство.

Увечері 24 травня 2018 року двоє зловмисників скоїли напад на Стерненка та його дівчину. Відбиваючись від нападників, він смертельно поранив одного з них ножем у живіт. Ножові поранення були і в самого Стерненка, і в другого нападника, якого поліція невдовзі затримала і відразу ж відпустила, надавши йому статус свідка, а пізніше — державну охорону.

Щодо фактів нападів на Стерненка здійснюється процесуальне керівництво у трьох кримінальних провадженнях, ще за одним обвинувальний акт щодо підозрюваного нападника спрямовано до суду.

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявляла, що слідство в будь-якому разі оголосить підозру активісту.