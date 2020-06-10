В Україні стартував флешмоб до Міжнародного дня донорства крові

Центр громадського здоров’я України разом із ДонорUA оголосили всеукраїнський флешмоб серед донорів крові до Міжнародного дня донорства крові.

Про це повідомляється на сайті Центру громадського здоров'я МОЗ.

"Кожні кілька секунд хтось у світі потребує крові. І саме добровільна та регулярна пожертва крові від донорів рятує мільйони життів щороку. В Україні кількість донорів зменшується у зв’язку із пандемією. Загалом 70% донорів здають кров лише раз у житті", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що взяти участь у флешмобі просто.

"Із 10 до 19 червня включно станьте донором крові. Зробіть фото, на якому видно, що ви здаєте кров. Опублікуйте його на своїй сторінці у Facebook із хештегом #яДонор або #яДонорка. На час дії конкурсу зробіть свою сторінку відкритою для усіх користувачів Facebook», - пояснили в ЦГЗ.

Також на сайті оприлюднені правила "Хто може бути донором":

Крім того, на сайті Donor.ua можна знайти повний перелік закладів, де здати кров, та рекомендації, як підготуватися до здачі крові.

19 червня серед всіх учасників за допомогою random.org будуть розіграні 5 подарункових наборів.

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Як повідомлялося, Міжнародний день донора крові відзначається 14 червня.

Рішення про його встановлення було прийнято у травні 2005 року на Всесвітній асамблеї охорони здоров’я в Женеві. Цей день є своєрідним виявом вдячності мільйонам людей, які рятують життя і зберігають здоров’я інших людей, здаючи свою кров. Власне, слово "донор" походить від латинського dono – дарую.

Крім того, у цей день звертається увага на необхідність регулярної здачі крові для запобігання її дефіциту у лікарнях та клініках, особливо в країнах, де кількість донорської крові вкрай обмежена.