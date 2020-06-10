В Україні стартував флешмоб до Міжнародного дня донорства крові
Про це повідомляється на сайті Центру громадського здоров'я МОЗ.
"Кожні кілька секунд хтось у світі потребує крові. І саме добровільна та регулярна пожертва крові від донорів рятує мільйони життів щороку. В Україні кількість донорів зменшується у зв’язку із пандемією. Загалом 70% донорів здають кров лише раз у житті", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що взяти участь у флешмобі просто.
"Із 10 до 19 червня включно станьте донором крові. Зробіть фото, на якому видно, що ви здаєте кров. Опублікуйте його на своїй сторінці у Facebook із хештегом #яДонор або #яДонорка. На час дії конкурсу зробіть свою сторінку відкритою для усіх користувачів Facebook», - пояснили в ЦГЗ.
Також на сайті оприлюднені правила "Хто може бути донором":
Крім того, на сайті Donor.ua можна знайти повний перелік закладів, де здати кров, та рекомендації, як підготуватися до здачі крові.
19 червня серед всіх учасників за допомогою random.org будуть розіграні 5 подарункових наборів.
Як повідомлялося, Міжнародний день донора крові відзначається 14 червня.
Рішення про його встановлення було прийнято у травні 2005 року на Всесвітній асамблеї охорони здоров’я в Женеві. Цей день є своєрідним виявом вдячності мільйонам людей, які рятують життя і зберігають здоров’я інших людей, здаючи свою кров. Власне, слово "донор" походить від латинського dono – дарую.
Крім того, у цей день звертається увага на необхідність регулярної здачі крові для запобігання її дефіциту у лікарнях та клініках, особливо в країнах, де кількість донорської крові вкрай обмежена.