СБУ викрила арбітражного керуючого на хабарі у $100 тисяч

У Києві співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ викрили арбітражного керуючого, причетного до вимагання грошей від підприємства-боржника.

Про це повідомляє сайт СБУ.

"За даними досудового слідства, посадовець вимагав $100 тисяч від приватного забудовника за відмову від позову на відчуження майна та призупинення процесу ліквідації підприємства", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за ці гроші зловмисник обіцяв не лише відкликати свій позов, але й «владнати» питання із суддею Господарського суду. Хабар зловмисник згодився отримувати частинами.

Затримали керуючого відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України в одному із ресторанів Києва після отримання $10 тисяч хабаря. Раніше правоохоронці задокументували факт отримання зловмисником траншу у $5 тисяч.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 368-4 (підкуп особи, яка надає публічні послуги) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин справи та можливої причетності судді Господарського суду до корупційної схеми.

Фото: СБУ