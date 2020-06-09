У Таїланді знайшли тіло українки, яка зникла два тижні тому

У Таїланді знайшли тіло українки, яка зникла два тижні тому

Укрінформ
Знайдено тіло уродженки Тернопільської області 32-річної Ольги Фролової, яка зникла 25 травня у Таїланді.

Про це повідомляє бангкокське видання К.

«Тіло Фролової було знайдено місцевим жителем через два тижні після того, як 25 травня її чоловік повідомив про зниклу безвісти», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на кадрах відеоспостереження вона була в такому ж одязі, який був знайдений на її тілі.

Директор лікарні Кох-Самуї заявив, що тіло Фролової в даний час проходить детальну аутопсію в поліцейській лікарні Бангкока, результати якої займуть близько двох тижнів.

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Також повідомляється, що напередодні поліція заявила про підозру убивства Фролової, оскільки були очевидні спроби приховати її тіло. Підозрюваних не назвали.

Водночас її чоловік Дімас Фролов на своїй сторінці у Facebook написав, що до останнього не хотів розглядати такий трагічний варіант.

«Я до останнього в своїх пошуках не хотів розглядати такий варіант. Хоча було багато передумов цього. Мені дуже хотілося, щоб я помилявся. Але коли дістали її сумку і речі, сумнівів практично не залишилося. Вона пролежала там довго. Але речі, одяг і інше деталі свідчили, що це Оля», - написав Фролов, фотограф, із яким Ольга останні 6 років жила на острові Самуї в Таїланді.

У подружжя Фролових є маленький син Роман.

Ольга Фролова із Заліщиків Тернопільської області, її батьки вчителі.

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