У Таїланді знайшли тіло українки, яка зникла два тижні тому

Знайдено тіло уродженки Тернопільської області 32-річної Ольги Фролової, яка зникла 25 травня у Таїланді.

Про це повідомляє бангкокське видання К.

«Тіло Фролової було знайдено місцевим жителем через два тижні після того, як 25 травня її чоловік повідомив про зниклу безвісти», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на кадрах відеоспостереження вона була в такому ж одязі, який був знайдений на її тілі.

Директор лікарні Кох-Самуї заявив, що тіло Фролової в даний час проходить детальну аутопсію в поліцейській лікарні Бангкока, результати якої займуть близько двох тижнів.

Також повідомляється, що напередодні поліція заявила про підозру убивства Фролової, оскільки були очевидні спроби приховати її тіло. Підозрюваних не назвали.

Водночас її чоловік Дімас Фролов на своїй сторінці у Facebook написав, що до останнього не хотів розглядати такий трагічний варіант.

«Я до останнього в своїх пошуках не хотів розглядати такий варіант. Хоча було багато передумов цього. Мені дуже хотілося, щоб я помилявся. Але коли дістали її сумку і речі, сумнівів практично не залишилося. Вона пролежала там довго. Але речі, одяг і інше деталі свідчили, що це Оля», - написав Фролов, фотограф, із яким Ольга останні 6 років жила на острові Самуї в Таїланді.

У подружжя Фролових є маленький син Роман.

Ольга Фролова із Заліщиків Тернопільської області, її батьки вчителі.