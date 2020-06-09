Укрзалізниця відкрила продаж квитків на ще один поїзд

АТ "Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на поїзд далекого сполучення № 774/773 Київ — Шостка та збільшила періодичність курсування 4 поїздів.

Про це повідомляє пресслужба АТ "Укрзалізниця".

"Укрзалізниця відкрила продаж квитків ще на один поїзд далекого сполучення — № 774/773 Київ — Шостка, який відновить курсування з 12 червня. Загалом уже можна придбати проїзні документи на 36 поїздів далекого сполучення. Також збільшено періодичність курсування 4 поїздів", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, курсуватимуть частіше такі поїзди: №20/19 Київ — Лисичанськ, №53/54 Дніпро — Одеса, №116/115 Київ — Бердянськ та №136/135 Київ — Покровськ. Ці поїзди будуть курсувати щоденно, тоді як раніше вони курсували через день.

Квитки можна придбати через офіційний сайт компанії та в залізничних касах.

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В Укрзалізниці нагадують, що для відновлення курсування пасажирських поїздів компанія врахувала рекомендації МОЗ: в одному купе перебуватиме не більше двох осіб. Щодо плацкартних вагонів: у продажу будуть наявні квитки на два місця в плацкарті з чотирьох зліва та на одне бокове місце.

Поїзди проходять посилену дезінфекційну обробку перед та після рейсу. Також посилено обробку постільної білизни під час прання. Провідники щогодини під час рейсу проводять прибирання: миють санвузли, підлогу в салоні вагона, протирають поручні, дверні ручки, кнопки тощо. У кожному вагоні встановлено санітайзер, яким можуть користуватися пасажири. У вагонах розміщені рекомендаційні наліпки щодо правил особистої гігієни в умовах карантину. Поїзні бригади забезпечені засобами індивідуального захисту, пройшли відповідні інструктажі та медогляд.

Для посадки в поїзд пасажири обов`язково повинні вдягти захисну маску, а також пройти температурний скринінг при вході на вокзал та при посадці до вагона. З огляду на заходи безпеки пасажирам рекомендовано якнайменше пересуватися по вагонах. Тимчасово у поїздах не пропонуватимуться напої та кондитерські вироби. А окріп за потреби надаватиметься пасажирам у власний посуд. Про подальше відновлення руху поїздів та відкриття продажу квитків буде повідомлено додатково.

Як повідомляв Укрінформ, АТ "Укрзалізниця" з 1 червня відновила роботу низки пасажирських поїздів далекого спрямування та приміських поїздів.