В Ірані затримали шістьох осіб у справі збитого літака МАУ

В даний час в Ірані затримано шестеро обвинувачених у зв'язку зі справою про катастрофу літака авіакомпанії МАУ, збитого поблизу аеропорту Тегерана 8 січня.

Про це повідомляє IRNA.

"Представник судової влади (Ірану – ред.) Голамхосейн Есмаїлі заявив, що на цей час шестеро обвинувачених затримані у зв'язку зі справою катастрофи українського літака, троє з яких були звільнені під заставу, а троє інших перебувають під вартою», - йдеться в повідомленні.

За його словами, судова влада, зокрема Судова організація збройних сил, відповідає за справу про катастрофу українського літака.

"Як тільки стався інцидент (з літаком МАУ-ред.), були видані накази і була призначена спеціальна гілка в судовій організації Збройних сил», - зазначив Есмаїлі.

Як відомо, 8 січня 2020 року після вильоту з Тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні було збито двома ракетами літак компанії МАУ. На його борту перебували 176 осіб, всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану і Великої Британії.

Офіційний представник Ірану в міжнародній організації цивільної авіації ще у березні погодився передати бортові самописці Франції або Україні для аналізу, проте досі це не виконано.

Фото: АА