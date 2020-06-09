В Україні на COVID-19 захворіли понад дві тисячі дітей та п`ять тисяч медиків — МОЗ

Станом на 9 червня в Україні лабораторно підтверджено 2003 випадки захворювання COVID-19 серед дітей та 5 135 випадків серед медпрацівників.

Про це на брифінгу 9 червня сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Загалом за весь час пандемії захворіло 27 856 людей, з них 2003 дитини та 5 135 медпрацівників", - сказав Степанов.

За його словами, за минулу добу на COVID-19 захворіло 39 дітей та 34 медичних працівника.

Степанов також поінформував, що протягом доби було здійснено 8 080 тестувань, з яких 6 359 методом ПЛР та 1721 ІФА-тест.

За даними Worldometers, станом на ранок 9 червня у світі COVID-19 виявили у 7 199 306 людей, з них 408 734 померли та 3 536 274 одужали.