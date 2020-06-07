Літо блукало три тижні: весна в Україні тривала 116 днів

Цьогорічне літо прийшло до Києва з тритижневим запізненням.

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

"Метеорологічне літо розпочалось 5 червня, аж на 3 тижні пізніше кліматичного терміну", - йдеться у повідомленні.

За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, середньодобова температура повітря 4 червня склала +13,6°С, а це значить, що це був останній день метеорологічної весни, яка тривала з 10 лютого – загалом 116 днів.

Зазначається, що згідно з прогнозом Українського гідрометцентру, температура повітря буде підвищуватися і метеорологічне літо, хоч із запізненням, але вступить у свої права. Середньодобова температура повітря у Києві у п’ятницю становила +16,5°С і далі буде зростати.

У обсерваторії додали, що найпізніше літо за 140 років завітало до Києва 7 червня – у 1990 та 2001 роках.

фото: М.Ковальчук