Літо блукало три тижні: весна в Україні тривала 116 днів
Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.
"Метеорологічне літо розпочалось 5 червня, аж на 3 тижні пізніше кліматичного терміну", - йдеться у повідомленні.
За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, середньодобова температура повітря 4 червня склала +13,6°С, а це значить, що це був останній день метеорологічної весни, яка тривала з 10 лютого – загалом 116 днів.
Зазначається, що згідно з прогнозом Українського гідрометцентру, температура повітря буде підвищуватися і метеорологічне літо, хоч із запізненням, але вступить у свої права. Середньодобова температура повітря у Києві у п’ятницю становила +16,5°С і далі буде зростати.
У обсерваторії додали, що найпізніше літо за 140 років завітало до Києва 7 червня – у 1990 та 2001 роках.
фото: М.Ковальчук