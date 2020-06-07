Літо прийшло: у понеділок прогріє до +32°

Дощі у понеділок очікуються лише у західних областях, температура вночі 13-18°, вдень 27-32°.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"У західних областях місцями короткочасний дощ, гроза, температура вночі 11-16°, вдень 22-26°. На решті території сухо й жарко, температура вночі 13-18°, вдень 27-32°. Вітер південний-східний, 5-10 м/с", - йдеться у повідомленні.

У Києві та області 8 червня сухо й жарко. Вітер південний-східний, 5-10 м/с. У столиці температура вночі 16-18°, вдень близько 30°, на Київщині вночі 13-18°, вдень 27-32°.

Згідно з прогнозом на 9-10 червня, у західних та Житомирській областях мінлива хмарність, короткочасні грозові дощі (вночі місцями невеликі), подекуди пориви вітру 15-20 м/с, температура вночі 11-16°, вдень 22-27°, у Карпатах вночі 7-12°, вдень 13-18°. На решті території невелика хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с, температура вночі 14-19°, вдень 28-33°, на узбережжі Чорного моря 22-27°.

На Київщині 9-10 червня опади не очікуються. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-19°, вдень 28-33°.

Синоптики прогнозують 11- 12 червня у західних областях короткочасні дощі, грози, температура вночі 11-17°, вдень 23-28°.

На решті території без опадів, лише у Житомирській, Вінницькій областях, вдень 12 липня і на Одещині короткочасний дощ, гроза, температура вночі 14-20°, вдень 27-33°, у південно-східній частині до 35°, на узбережжі Чорного моря 22-27°.

У столичному регіоні 11- 12 червня без опадів. Температура вночі 15-20°, вдень 27-32°.