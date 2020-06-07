Україна на другому місці у Європі за темпами поширення раку – МОЗ

Україна посідає друге місце в Європі за темпами поширення раку.

Про це повідомляє Центр громадського здоров’я у Facebook.

"Україна посідає друге місце в Європі за темпами поширення раку. Наразі на обліку в країні майже 1 млн людей з онкологічною патологією, які успішно пройшли лікування і знаходяться в стані ремісії", - йдеться у повідомленні.

Як зазначає ЦГЗ, з кожним роком збільшується кількість людей, які повертаються до нормального життя після лікування онкологічного захворювання. Однак, застерігають у МОЗ, у тих, хто поборов онкозахворювання, є високий ризик розвитку ще одного злоякісного новоутворення, серцево-судинних захворювань, діабету і остеопорозу.

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"Щоб покращити реакцію організму на лікування, пришвидшити одужання, знизити ризик рецидиву і покращити якість життя, слід дотримуватися правил здорового харчуванню, фізичної активності та уважно слідкувати за станом здоров’я", - радять медики.

Для цього регулярно та відверто спілкуйтесь із лікарем.

Обов’язково повідомляйте лікареві, якщо у вас з’явились нові симптоми, турбує біль, втома чи безсоння. Повідомте про ліки, вітаміни або трави, які приймаєте. Дотримуйтесь інструкцій щодо планових обстежень. Це допоможе виявити ранні ознаки нового або того ж раку, попередити інші супутні захворювання.

Дотримуйтесь здорового способу життя. Збереження фізичної активності може покращити результати лікування та знизити ризик рецидиву раку молочної залози, товстої кишки і ендометрію (слизової оболонку матки). Важливо попередньо проконсультуватись із лікарем і поступово збільшувати активність.

Надмірна вага збільшує ризик рецидиву. Проконсультуйтесь із лікарем щодо продуктів, які слід їсти. Експерти рекомендують: фрукти, овочі та цільні зерна. Уникайте продуктів із високим ступенем переробки та червоного м'яса. Обмежте споживання фаст-фудів та іншої їжі із високим вмістом жиру, крохмалю або цукру. Не використовуйте біологічно активні добавки для профілактики раку.

Відмовтеся від шкідливих звичок. За даними ВООЗ, щорічно у світі 22% онкохворих помирають від раку, який виник внаслідок куріння. Відмовившись від куріння, можна зменшити ризик розвитку раку на 70%.

Вживання алкоголю може підвищити рівень естрогену в крові, що теоретично може збільшити ризик рецидиву.

Контролюйте час проведення на сонці. Ультрафіолетове випромінювання найбільш інтенсивне з 10-ї ранку до 16-ї дня. Щодня використовуйте сонцезахисний крем SPF із рівнем захисту не менше 30.

7 червня — Міжнародний день людей, які перехворіли на рак.