Зеленський привітав журналістів: Я вже сповна відчув гостроту вашого пера

Президент України Володимир Зеленський привітав журналістів з професійним святом і побажав їм сил і натхнення.

Вітання глава держави опублікував у Facebook і виставив також своє фото із відомими українськими журналістами, зняте у парку на велосипедній прогулянці.

«Допитливі, оперативні, уважні до деталей, швидкі на слово й ноги, інколи настирливі, але завжди із загостреним почуттям справедливості. Це все – про наших українських журналістів», - зазначив Зеленський.

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Він запевнив, що завжди поважатиме і захищатиме журналістів. «І хоч за перший рік на посаді Президента я вже сповна відчув гостроту вашого пера, але не припиню вас поважати й захищати. І надалі відповідатиму на ваші запитання. Навіть у несподіваних місцях та умовах! Як-от за кермом велосипеда», - зазначив глава держави.

Президент підкреслив, що представники ЗМІ - це запорука демократії та розвитку громадянського суспільства і ще один канал спілкування влади та народу. «Ви й самі – четверта влада. А влада – це ще й відповідальність. Про це теж не слід забувати. Сил і натхнення вам, шановні журналісти! Зі святом!», - написав Зеленський.

Як повідомлялося, в Україні 6 червня відзначається День журналіста. Свято встановлено згідно з указом Президента України 25 травня 1994 року.