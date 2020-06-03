Як сплатити штраф за порушення на дорогах - водіям назвали три способи

Є декілька можливостей для сплати штрафів щодо перевищення швидкості в автоматичному режимі.

Про це на брифінгу повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Перший – це коли вам на адресу реєстрації транспортного засобу, на якому відбувся факт порушення режиму швидкості, буде приходити лист-повідомлення з адміністративним протоколом. Коли ви його отримаєте, ви можете подивитися на протокол, там є QR-код, за яким ви через смартфон можете зайти і подивитися момент, навіть відеозапис того, як машина, яка вам належить, перевищувала швидкість», - уточнив він.

Камери спостереження / Фото: Павло Багмут, Укрінформ

Геращенко зазначив, що особа також може сплатити штраф зі свого смартфона, якщо він підключений до системи банківських платежів, що може зайняти до хвилини.

Ще один варіант – це зайти на сайт «Електронний кабінет водія» і там зареєструватися як особа, яка хоче, щоб штрафи приходили за повідомленнями. «На цей час 128 осіб, які зареєстровані в е-кабінеті водія, вже сплатили свої штрафи», - поінформував Геращенко, закликавши українців реєструватися в е-кабінеті водія, щоб зручніше було отримувати повідомлення про штрафи і сплачувати їх.

Також заступник міністра внутрішніх справ зазначив, що першу добу роботи системи фотовідеофіксації порушень ПДР камери зафіксували 76 фактів керування транспортними засобами на швидкості 170 км/год і більше.

«В перший день було зафіксовано 68 999 фактів перевищення швидкості, і це – лише камерами в Києві і Київській області. Наші камери зафіксували в перший день 76 фактів перевищення швидкості, коли люди їздили на швидкості більше 170 км/год. «Рекордсмен» поставив рекорд у 210 км/год», - сказав Геращенко.

За його словами, ці порушники будуть на особливому контролі у правоохоронців, ці особи сплатять штрафи, які становлять 510 грн за перевищення швидкості більш ніж на 50 км/год, і правоохоронці проконтролюють отримання листів саме такими людьми.

Геращенко нагадав, що вже на другий день роботи цієї системи кількість зафіксованих правопорушень знизилася і стала 46827 перевищень швидкості: «Це означає, що наші громадяни вже знають, що вони не зможуть безкарно порушувати ПДР».

Як повідомлялося, 1 червня в Києві та Київській області почала працювати система автоматичної фотовідеофіксації дорожнього руху.

Камери встановлені в місті Києві та на автомагістралях Київської області у місцях концентрації ДТП з тяжкими наслідками.

Заступник міністра внутрішніх справ Сергій Гончаров у середу поінформував, що МВС України запустило мобільний додаток, який дозволяє громадянам перевірити наявність штрафів за порушення ПДР.