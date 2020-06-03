Невідомі зламали сайт фонду "Таблеточки"

У вівторок ввечері невідомі зламали сайт благодійного фонду «Таблеточки», зараз він відключений від хостингу, щоб захистити дані користувачів, йде робота над відновленням сайту.

Про це повідомила в Facebook засновниця фонду Ольга Кудиненко.

«Вчора ввечері зламали сайт фонду «Таблеточки». Як тільки ми помітили проблему, моментально відключили сайт від хостингу, щоб захистити дані сотень тисяч наших благодійників. Це сталося о 21.30. Ми відреагували о 22.50 », - повідомила вона.

За словами Кудиненко, технічні партнери фонду зараз працюють над з'ясуванням того, як саме зловмисники зламали сайт; до чого саме вони отримали доступ; що саме вони зробили (скопіювали дані, завантажили щось тощо) і в яких обсягах.

«Ми будемо інформувати всіх, як тільки у нас з'являться відповіді. Технічні партнери фонду працюють над тим, щоб якомога швидше відновити роботу сайту в повному обсязі. Сайти фонду зараз не працюють. Ми їх відключили, щоб захистити користувачів», - додала засновниця фонду.

За її словами, на даний момент вже вдалося знайти шкідливий код і отримати реєстр всіх змін і операцій, що відбулися на сайті в період загрози, робота триває.

«Наш сайт допомагає збирати мільйони гривень на допомогу дітям, за що ми вам неймовірно вдячні. Зараз ми робимо все можливе, щоб з кожним днем ​​виправдовувати вашу довіру і захищати вашу інформацію. І дуже сподіваємося, що цей інцидент не зупинить нікого від того, щоб і далі допомагати дітям. Ця атака на нас - це атака і на онкохворих дітей. Ми розуміємо всю серйозність ситуації і докладемо всіх зусиль, щоб усунути всі технічні уразливості й підняти захист сайту і даних на ще більш високий рівень », - підсумувала Кудиненко.