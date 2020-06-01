Відстороненого керівника поліції Вінниччини призначили радником Клименка

Відстороненого від виконання посадових обов'язків начальника Головного управління Нацполіції у Вінницькій області Юрія Педоса призначили радником голови Нацполіції.

Про це 1 червня у Вінниці повідомив журналістам голова Національної поліції України Ігор Клименко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Генерал Педос призначений радником голови Національної поліції і буде відповідати за ведення інституту дізнання на території Західно-центрального округу», - сказав Клименко.

За його словами, стосовно решти працівників апарату ГУ НП у Вінницькій області, які у п’ятницю, 29 травня, були відсторонені і звільненні після подій у Броварах, «службове розслідування продовжується, роль кожного буде оцінена, і ми цю інформацію теж доведемо».

Як повідомляло агентство, раніше керівника поліції Вінницької області Юрія Педоса було відсторонено від виконання обов'язків. Його заступника - начальника кримінальної поліції та керівника оперативної служби - звільнено із обійманих посад.

Як зауважили у Міністерстві внутрішніх справ, причиною таких управлінських рішень стали грубі недоліки та прорахунки, допущені у службовій діяльності та в організації роботи оперативних підрозділів.

Вранці 29 травня у м. Бровари на Київщині сталася стрілянина між двома угрупованнями через перерозподіл пасажиропотоку за участю близько 100 осіб. Тоді на місці працівники поліції затримали 11 учасників інциденту. Під час подальших оперативно-розшукових заходів затримано ще 17 правопорушників. Особи ще 39-ох встановлені.

За словами міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, один автобус з озброєними людьми приїхав з Вінниці, інша група на трьох мікроавтобусах прибула зі столиці. "Київські перевізники покликали так званих тітушок, запросивши їх зі столиці та Вінницької області", - зазначив Аваков. За інформацією міністра, група з Вінниччини – співробітники однієї з охоронних фірм.

Станом на 31 травня оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України, 23 особам.

Станом на 1 червня 20 фігурантам справи щодо стрілянини у Броварах обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без застави. Ще одну справу буде розглянуто сьогодні.