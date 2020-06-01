У МВС розповіли про першого порушника, виявленого камерою автофіксації

Порушення ПДР було зареєстровано в першу ж таки хвилину роботи системи автофіксації перевищення швидкості.

Про це у Facebook повідомив заступник глави МВС Антон Геращенко

«Історично першим офіційно зафіксованим порушником швидкісного режиму став автомобіль Audi Q7, який рухався по Чоколовскому бульвару в 00:01 хвилину зі швидкістю 75 кілометрів за годину при дозволеному швидкісному режимі на цій магістралі - до 70 кілометрів за годину. Цей автомобіль був зафіксований камерою, розташованою за адресою - Чоколівський бульвар, 24», - написав Геращенко

За його словами, це одне з місць концентрації ДТП з тяжкими наслідками.

«Тепер власниці Audi Q7 на адресу її реєстрації прийде лист із повідомленням про правопорушення, з QR-кодом, за яким вона зможе подивитися відео з місцем і часом події та з інформацією про суть події», - пояснив заступник глави МВС.

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Він додав, що якщо порушниця сплатить штраф протягом 10 днів з моменту отримання повідомлення, то його сума становитиме 127,5 грн. Якщо пізніше - 255 грн.

У разі, якщо з якої-небудь причини штраф не буде сплачений, він стягуватиметься через систему виконавчої служби Міністерства юстиції.

«Якщо громадянин не згоден з постановою про порушення ПДР, зафіксоване в автоматичному режимі, він може його оскаржити, звернувшись до Департаменту патрульної поліції або в суд», - резюмував Геращенко.