Паспорт і код для 14-річних за один підхід: Мінцифри презентувало нову послугу

Міністерство цифрової трансформації України та Державна міграційна служба України презентували послугу, яка дозволяє 14-річним громадянам одночасно отримати паспорт та номер платника податків.

Послугу представив віцепрем'єр-міністр — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров презентації послуги 28 травня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми запускаємо вже другу комплексну послугу, вона називається “ID 14” і сьогодні ми виступаємо адвокатами дітей, підлітків, яким виповнилось 14 років, відсьогодні у відповідних органах можуть отримувати ID-картку та податковий номер за один підхід", — заявив урядовець.

Мінцифри та ДМС презентували послугу, яка дозволяє 14-річним одночасно отримати паспорт та номер платника податків / Фото: Геннадій Мінченко, Укрінформ

Федоров пояснив, що для того, щоб дітям отримати ID-картку з номером платника податків, спершу необхідно відвідати Центр обслуговування платників податків та подати заяву на призначення номера платника податків, а після його отримання звернутися до відділу ДМС для оформлення паспорта.

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Він уточнив, що запуск послуги 2в1 зменшує бюрократичне навантаження на громадян, мінімізується кількість візитів до держорганів. Відтепер діти при досягненні 14 років можуть одночасно отримати паспорт та номер платника податків, витративши до 15 хвилин на заповнення заяви.

Федоров додав, що за рік очікується надати цю послугу 400 тисячам українцям.

Як повідомлялося, у Мінцифри планують скасувати 26 довідок, які потребують інформацію про склад сім’ї.