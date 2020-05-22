Українці зможуть користуватися цифровим паспортом для внутрішніх перельотів

Українці зможуть користуватися цифровим паспортом у додатку "Дія" для підтвердження своєї особи в аеропортах для внутрішніх перельотів.

Про це повідомляється у Telegram-каналі застосунку "Дія" Міністерства цифрової трансформації України.

"Поки внутрішні авіарейси ще не відновилися, ми працюємо, щоб ви літали з "Дією". Цифровий паспорт у смартфоні підтвердить особу і не залишить шансів хвилюватися за забутий вдома документ", — йдеться у повідомленні.

У Мінцифри додали, що відомство обговорює технічні деталі такої функції зі службою авіаційної безпеки аеропорту "Бориспіль".

Як повідомлялося, бренд і концепцію додатку було представлено 27 вересня 2019 року в Києві. Саме тоді його анонсували як додаток і портал, який об'єднає в єдиному електронному вікні усі послуги, що надаються державою громадянам і бізнесу.

У грудні 2019 року тестовий доступ до додатка відкрили для 5 тисяч українців, які подали заявки.

Додаток "Дія" можна безкоштовно завантажити в App Store та Play Market. Ідентифікація користувачів відбувається за допомогою технології BankID через систему Національного банку та ПриватБанку.

"Дія" працює як при наявності інтернету, так і в офлайн режимі.