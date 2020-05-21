У СЕТАМ розповіли, чому тварини потрапляють на аукціон

Домашні тварини можуть виставлятись на продаж на торгах у зв'язку з неналежним утриманням тварини - після рішення суду про конфіскацію у власника.

Про це кореспонденту Укрінформу розповів виконуючий обов'язки генерального директора ДП "СЕТАМ" Олександр Мамро.

"Чому тварини потрапляють на аукціон? Як я розумію, сьогодні найбільш актуальне питання - це дві собаки (із повідомлень у медіа - прим.), які знаходяться на продажі на аукціоні ДП "СЕТАМ". Ці дві тварини реалізуються згідно з рішенням суду про конфіскацію у власників, за неналежне утримання тварин. Тобто, там є рішення судді про конфіскацію і про накладення штрафу на власників. Чому є таке рішення суду? Тому що ці люди, маючи в себе на утриманні тварин, тварин не виховували, тварини поводились агресивно і надалі нападали на людей", - зазначив він.

Посадовець зауважив, що такі протоколи складаються за 254 статтею КУпАП і надалі справа передається до суду - де згодом і приймається рішення про конфіскацію та продаж.

"Як правило, такі тварини не конфісковуються, їх із "зараз на зараз" у власників ніхто не забирає, у цих же людей тварини знаходяться на утриманні до моменту проведення торгів. Далі державний виконавець передає всю інформацію з описом на реалізацію до ДП "СЕТАМ", - пояснив він.

Потім триває загальна процедура - надається 30 днів на реєстрацію в аукціоні і всі охочі можуть зареєструватись та викупити тварину.

"Надалі тварина або залишається, знову ж таки, у цього власника, або вона може бути вилучена по іншій процедурі - передана, наприклад, до кінологічного центру, де тварина буде утримуватись в належному стані", - відмітив Мамро.

Представник СЕТАМ додав: законодавством врегульовано, що є вичерпний перелік майна, яке може бути вилучене, описане та продане.

"Забирають переважно свійських тварин. Питання з тваринами домашніми — собаками, котами - це виключні випадки", - додав він.

Олександр Мамро також висловив сподівання, що надалі така процедура буде законодавчо врегульована більш досконало.

Раніше у ЗМІ оприлюднили інформацію про продаж собак елітних порід через платформу ДП "СЕТАМ".

Зокрема, 22 травня спливає терміни торгів за пітбультер'єра Тару 2015 року, що перебуває на Донеччині.